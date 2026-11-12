Lazio-Reggina, Gentile sulla multiproprietà: «Vedrete, le cose andranno in porto»

Lazio e Reggina, la questione della multiproprietà torna al centro dell'attenzione. A parlarne è l'avvocato Gian Michele Gentile, legale di fiducia del presidente biancoceleste Claudio Lotito, che mostra grande ottimismo sulla possibilità di superare l'attuale ostacolo.

La strada indicata passa attraverso una riforma delle NOIF, che permetterebbe di modificare l'attuale situazione relativa alla multiproprietà. Gentile guarda già alla scadenza fissata al termine della stagione e utilizza parole particolarmente significative: «Vedrete che le cose programmate andranno in porto».

Secondo quanto riportato da Radio Touring 104, Gentile ha affrontato la questione nel corso di un'intervista nella quale ha parlato anche dell'operazione Reggina, delle motivazioni di Lotito e delle prospettive della società calabrese.

Lazio-Reggina, Gentile: «L'ostacolo si supera con una riforma delle NOIF»

Il legale del presidente della Lazio ha spiegato quale sarebbe la strada per affrontare il problema della multiproprietà, collegandola anche alla possibilità di valorizzare maggiormente i calciatori italiani.

«Multiproprietà? L'ostacolo si supera con una riforma delle Noif. Secondo l'idea di Claudio Lotito, è un modo per valorizzare calciatori italiani in ottica Nazionale. Prendendo spunto dalla Salernitana. Con calciatori arrivati dalla Serie C fino alla Serie A. Poi Lotito ha dovuto svendere la Salernitana. L'obiettivo della riforma è di far partecipare e crescere numerosi calciatori, che non avrebbero tale possibilità se continuassero a giocare in traballanti realtà di Lega Pro. Senza sbocchi professionali. Non è una riforma per Lotito».

Gentile ha quindi affrontato direttamente l'investimento effettuato sulla Reggina, ribadendo le intenzioni del presidente biancoceleste.

«Lotito non fa le cose tanto per farle. Se ha preso la Reggina, è per farle ottenere il miglior risultato. Il problema sarà quello di eliminare il divieto di multiproprietà. Una riforma consentirebbe l'accesso alla Serie C».

Dietro l'operazione ci sarebbe stata anche una componente sentimentale, legata alle origini della famiglia Lotito.

«La trattativa per la Reggina è stata sentimentale. La famiglia di Lotito ha origini calabresi. Il sindaco di Reggio Calabria ha premuto moltissimo per raggiungere un accordo».

Il legale ha poi ricostruito alcuni aspetti della situazione economica trovata al momento dell'operazione.

«Abbiamo verificato la situazione, sia pure sommariamente. La società che fa capo a Lotito si è impegnata a sanare le passività. Tutto nel giro di 10 o 15 giorni, con grande soddisfazione di tutti».

Gentile ha specificato anche la natura delle pendenze: «Stipendi non pagati e anticipazioni degli ex soci. Roba ordinaria, compatibile con la gestione di una società di calcio in difficoltà sportiva».

Infine, un'altra precisazione: «La Rhegium è stata creata da Lotito».

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