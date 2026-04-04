Women, le pagelle di Inter-Lazio: disastro in difesa, Oliviero unica luce

Debacle biancoceleste all'Arena Civica di Milano, dove la Lazio Women ha fatto visita all'Inter di Piovani nell'ultimo weekend di Serie A Women Athora prima della pausa per le Nazionali. In questo turno pre festivo le biancocelesti sono scese in campo con la voglia di riscatto dopo il ko subito nello scorso turno di campionato nel derby femminile contro la Roma, eppure una prestazione poco convincete e a tratti deludente, soprattutto sul fronte difensivo, ha consentito alle avversarie nerazzurre di approfittarne già nei primi minuti, calando poi un definitivo 5-2. Gli splendidi gol di Le Bihan e Oliviero non sono bastati alla Lazio per riaprire definitivamente il match.

Le pagelle di Inter-Lazio

Durante - 5

Valutazione che non può essere positiva in una gara in cui subisce ben cinque reti, ma su nessuna di queste sembra essere davvero colpevole. Troppe le disattenzioni della difesa che hanno spalancato la porta alle iniziative nerazzurre.

Cafferata - 5

Dalla sua parte arrivano i maggiori pericoli nel primo tempo, dove l'Inter vola e propizia due delle tre reti. Dal 72' Zanoli sv

Baltrip-Reyes - 4,5

Sbaglia tutto nel primo tempo, commette fallo da rigore sull'1-0 e sul terzo gol è totalmente fuori posizione. Nella ripresa non è colpevole sulle reti subite.

Connolly - 5

Sbaglia sul terzo gol quando perde totalmente la marcatura su Detruyer e la fa concludere senza problemi. In generale è parte di un reparto totalmente in balìa dell'avversario

Oliviero - 7

La migliore in campo delle biancocelesti in entrambe le fasi: i suoi strappi mettono in difficoltà la difesa avversaria, come anche i suoi interventi a livello difensivo complicano i piani del reparto avanzato nerazzurro. Il suo lo strepitoso eurogol del 3-2

Monnecchi - 5,5

Serve a Oliviero il pallone del momentaneo 3-2, ma nella sua partita ci sono pochi picchi e poche giocate degne di attenzione. Dal 72' Mesjasz sv

Benoit - 5,5

Pulisce molti palloni e detta il gioco. Come tutte le compagne cresce ad inizio ripresa, salvo poi capitolare nel finale sotto i colpi dell'attacco avversario. Dal 72' Martin sv

Simonetti - 5,5

Partita dai due volti la sua, crea occasioni per Piemonte e per l'attacco, ma sbaglia spesso le scelte e soffre contro il centrocampo avversario.

Le Bihan - 6

Dopo un primo tempo opaco e meno brillante alle sue solite prestazioni, nella ripresa tira fuori dal cilindro un gol bellissimo che rimette in partita i suoi

Visentin - 5,5

Cerca spesso iniziative senza successo. Crea pericoli, ma l'attacco biancoceleste non riesce a capitalizzare. Dal 72' Karczewska sv

Piemonte - 5,5

Svaria su tutto il fronte e gioca tanti palloni, ma non riesce a incidere sotto porta. Spesso fuori dal gioco e molto lenta nella manovra.

La pagella di Grassadonia

Le sue ragazze scendono in campo con un atteggiamento totalmente errato e regalano il primo tempo all'avversario, che va negli spogliatoi sul 3-0. Un'ottima reazione ad inizio ripresa non basta per limitare i danni e portare a casa almeno un punto.