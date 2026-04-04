Senato, duello tra numeri e presenze: il confronto tra Renzi e Lotito

Nella politica italiana, spesso fatta di parole e scontri verbali, i numeri offrono talvolta una fotografia più nitida della realtà. L’ultimo scontro tra il senatore di Forza Italia, Claudio Lotito, e il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, si sposta dal piano delle opinioni a quello delle statistiche di presenza nell'aula del Senato.

Il divario nelle presenze: 94% contro 54%

Il dato più eclatante riguarda la partecipazione alle votazioni elettroniche. Come riportato da Adnkronos, Claudio Lotito rivendica una costanza quasi totale, con un tasso di presenza del 94%. Al contrario, Matteo Renzi si ferma al 54%. Su un totale di 7.666 votazioni effettuate durante la legislatura, la differenza non è solo simbolica ma statistica: Lotito accusa l'ex premier di avere un numero di assenze oltre 50 volte superiore al suo, segnando una distanza netta tra chi vive il Parlamento come un impegno quotidiano e chi lo frequenta con minore regolarità.

Coerenza politica e voti "ribelli"

Oltre alla quantità, Lotito solleva una questione di qualità e coerenza della linea politica. Dall'analisi dei dati emerge che Renzi avrebbe espresso oltre 100 voti difformi rispetto alle indicazioni del proprio gruppo parlamentare. Secondo Lotito, questa "variabilità" sarebbe il segno di una linea politica non sempre coerente, influenzata più dagli interessi del momento che da un mandato chiaro verso gli elettori.

Il dovere della rappresentanza

Il cuore della critica di Lotito tocca il concetto stesso di ruolo parlamentare. Nella sua nota, il senatore sottolinea come il Parlamento non debba essere considerato un "palco" o una "parentesi" tra altri impegni (come le note conferenze internazionali di Renzi), ma un dovere civile costante.