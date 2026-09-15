Parte oggi la vendita dei biglietti per il settore ospiti a Venezia, appena 500 biglietti a disposizione
Sarà possibile acquistare I biglietti del settore ospiti dalle ore 15:00 di oggi fino alle ore 19:00 di venerdì 18 settembre
Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
Dalle 15:00 la vendita dei tagliandi
In occasione della sfida contro il Venezia, che si giocherà sabato 19 settembre alle ore 20:45, sarà possibile acquistare I biglietti del settore ospiti dalle ore 15:00 di oggi fino alle ore 19:00 di venerdì 18 settembre.
Le informazioni
- I sostenitori biancocelesti da oggi potranno acquistare un biglietto per la sfida contro il Venezia, nel settore ospiti sono stati messi a disposizione appena 500 posti.
- Il prezzo del settore "Curva Ospiti" è di € 40 intero più € 1,50 come diritto di prevendita
- “Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio esclusivamente per il settore ospiti e solo se in possesso della Tessera del Tifoso S.S. Lazio Millenovecento nel limite stabilito dall’Autorità di P.S. di 500 posti disponibili ”
- Divieto del cambio nominativo
- “I bambini di età compresa e inferiore a 4 anni possono accedere allo Stadio PL Penzo senza essere in possesso di un titolo di accesso. Il settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie”