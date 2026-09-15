Parte oggi la vendita dei biglietti per il settore ospiti a Venezia, appena 500 biglietti a disposizione

Sarà possibile acquistare I biglietti del settore ospiti dalle ore 15:00 di oggi fino alle ore 19:00 di venerdì 18 settembre

Alisia Cerqua /
Photo by Maurizio Lagana/Getty Images)
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Dalle 15:00 la vendita dei tagliandi

In occasione della sfida contro il Venezia, che si giocherà sabato 19 settembre alle ore 20:45, sarà possibile acquistare I biglietti del settore ospiti dalle ore 15:00 di oggi fino alle ore 19:00 di venerdì 18 settembre.

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Le informazioni

  • I sostenitori biancocelesti da oggi potranno acquistare un biglietto per la sfida contro il Venezia, nel settore ospiti sono stati messi a disposizione appena 500 posti.
  • Il prezzo del settore "Curva Ospiti" è di € 40 intero più € 1,50 come diritto di prevendita
  • Vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Lazio esclusivamente per il settore ospiti e solo se in possesso della Tessera del Tifoso S.S. Lazio Millenovecento nel limite stabilito dall’Autorità di P.S. di 500 posti disponibili
  • Divieto del cambio nominativo
  • I bambini di età compresa e inferiore a 4 anni possono accedere allo Stadio PL Penzo senza essere in possesso di un titolo di accesso. Il settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie

 

 

 

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