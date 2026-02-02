Riso (ag. Frattesi): "L'inserimento della Lazio per Frattesi c'è stato, ma l'Inter…"

Questa mattina Davide Frattesi era stato nuovamente accostato alla Lazio con l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che aveva annunciato di un'offerta del club biancoceleste di 30 milioni rifiutata dall'Inter. Il centrocampista nerazzurro era stato vicino anche alla Premier League, precisamente al Nottingham Forest, ma come affermato dal suo agente ai microfoni di Sky Sport rimarrà a Milano.

Le parole di Giuseppe Riso a Sky

Inserimento della Lazio per Frattesi? Si sì c'è stato. Poi il Liverpool non ha lasciato Curtis Jones, quindi alla fine si è fermato tutto.

Prosegue l'agente di Frattesi