Riso (ag. Frattesi): "L'inserimento della Lazio per Frattesi c'è stato, ma l'Inter…"
Le parole di Giuseppe Riso, agente di Davide Frattesi, ai microfoni di Sky Sport
Davide Frattesi - Via onefootball (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)
Questa mattina Davide Frattesi era stato nuovamente accostato alla Lazio con l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, che aveva annunciato di un'offerta del club biancoceleste di 30 milioni rifiutata dall'Inter. Il centrocampista nerazzurro era stato vicino anche alla Premier League, precisamente al Nottingham Forest, ma come affermato dal suo agente ai microfoni di Sky Sport rimarrà a Milano.
Le parole di Giuseppe Riso a Sky
Inserimento della Lazio per Frattesi? Si sì c'è stato. Poi il Liverpool non ha lasciato Curtis Jones, quindi alla fine si è fermato tutto.
Prosegue l'agente di Frattesi
L'Inter non vuole che Frattesi se ne vada adesso vendendolo oggi definitivamente alla Lazio.