Marusic si ferma ancora: cosa cambia sulla fascia contro il Monza

Floriani Mussolini ancora titolare contro il Monza

Non ci sono più dubbi sulla fascia destra: contro il Monza, Romano Floriani Mussolini partirà ancora titolare nella difesa di Gennaro Gattuso. Per lui sarà la quinta presenza consecutiva dal primo minuto: occupa quella posizione dalla seconda giornata.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a sciogliere le ultime incertezze è stato il nuovo stop di Adam Marusic. Il montenegrino sperava di recuperare in tempo, ma si è fermato per un affaticamento muscolare dopo aver forzato per tornare disponibile.

Marusic si ferma, Juventus nel mirino

Marusic deve ora provare a recuperare per la sfida con la Juventus del 18 ottobre, un obiettivo complicato. È fuori dalla partita contro il Bologna, giocata alla prima giornata: lo stop dura ormai da un mese e mezzo. Prima di questa assenza, aveva saltato cinque gare di fila soltanto nel luglio 2020, nell'arco di due settimane, durante il recupero dei turni rinviati per il Covid.

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