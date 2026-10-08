Marusic si ferma ancora: cosa cambia sulla fascia contro il Monza
Un affaticamento muscolare tiene fuori il montenegrino. Floriani Mussolini sarà titolare per la quinta partita consecutiva.
Floriani Mussolini ancora titolare contro il Monza
Non ci sono più dubbi sulla fascia destra: contro il Monza, Romano Floriani Mussolini partirà ancora titolare nella difesa di Gennaro Gattuso. Per lui sarà la quinta presenza consecutiva dal primo minuto: occupa quella posizione dalla seconda giornata.
Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a sciogliere le ultime incertezze è stato il nuovo stop di Adam Marusic. Il montenegrino sperava di recuperare in tempo, ma si è fermato per un affaticamento muscolare dopo aver forzato per tornare disponibile.
Marusic si ferma, Juventus nel mirino
Marusic deve ora provare a recuperare per la sfida con la Juventus del 18 ottobre, un obiettivo complicato. È fuori dalla partita contro il Bologna, giocata alla prima giornata: lo stop dura ormai da un mese e mezzo. Prima di questa assenza, aveva saltato cinque gare di fila soltanto nel luglio 2020, nell'arco di due settimane, durante il recupero dei turni rinviati per il Covid.
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