Doekhi cerca una maglia da titolare: cosa cambia al centro della difesa

Doekhi punta a riprendersi il posto

Danilo Doekhi vuole tornare titolare al centro della difesa. L’ultima presenza dal primo minuto risale a un mese fa, alla serata di Udine in cui si era improvvisato assistman. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, il difensore olandese è ora in corsa per riconquistare una maglia dall’inizio.

Per due stagioni in Germania, con l’Union Berlino, aveva giocato tutte le 68 partite senza saltare un minuto, recuperi compresi. Alla vigilia della gara con il Milan, però, una frattura alla mano rimediata in allenamento ha richiesto un intervento chirurgico immediato. Era il suo primo stop forzato dal novembre 2023.

Dall’estate al debutto in campionato

Classe 1998 e di origini surinamesi, Doekhi è arrivato come primo innesto per la retroguardia, in sostituzione dell’infortunato Gigot. Durante l’intera estate ha lavorato in coppia con Provstgaard. Ha poi faticato nell’amichevole di agosto a Frosinone e deluso al debutto contro il Mantova nei trentaduesimi di Coppa Italia.

L’esordio in campionato ha mostrato un altro giocatore: sicuro nella conduzione e pulito nell’uscita del pallone, con il 96% di passaggi riusciti in Serie A. Per Gattuso, «i centrali a disposizione sono uno più forte dell'altro». Nelle ultime due gare, però, l’assenza dell’ex Vitesse si è fatta sentire: tra Milan e Venezia sono state concesse 33 conclusioni e otto occasioni nitide.

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