Champions League, serata da dimenticare per le "italiane": Inter e Napoli ko

Seconda giornata di Champions League difficile da digerire per le due italiane impegnate questa sera: Inter e Napoli cadono rispettivamente con Club Bruges e Villarreal. Due sconfitte che complicano il loro percorso europeo.

Inter-Bruges 3-4: i nerazzurri cadono a San Siro e restano a 0 punti in classifica

I nerazzurri di Chivu vengono fermati a San Siro dal Club Bruges per 3-4. Un gara epica, con 7 gol, ma che lascia l'amaro in bocca alla squadra di Chivu ancora a zero punti nella maxi classifica europea dopo il ko subito al Bernabeu.

Dopo un primo tempo scoppiettante il Bruges passa subito in vantaggio con Tresoldi, che su rigore apre le marcature. Poco prima dell'intervallo Lautaro Martinez ristabilisce la parità, ma nella seconda frazione di tempo cambia tutto nuovamente: Tresoldi risponde ancora presente e firma altre due reti. Lautaro però accorcia le distanze a 9 minuti dalla fine. Un'illusione che dura troppo poco: Vermant all'87' sigla il 4-2 momentaneo, fino all'ultima rete del match, firmata dal subentrato Bonny, che non basta ai meneghini ad evitare una seconda sconfitta.

Villarreal-Napoli 3-1: la rimonta degli spagnoli condanna gli azzurri

Lo stesso destino beffardo tocca anche al Napoli, questa volta in trasferta alla Ceramica. I partenopei passano in vantaggio con la rete di Rrahmani, che illude i suoi: l'inizio sprint degli azzurri non basta a proteggere il risultato. In cinque minuti cambia tutto: Mikautadze mette a segno il gol del pareggio, sfruttando un retropassaggio sbagliato di Politano, mentre pochi minuti dopo Mourino firma il 2-1. Un rimonta momentanea che non cambierà le sorti della gara, soprattutto dopo il tris di Oluwaseyi, che mette il sigillo sulla vittoria degli spagnoli.

Nonostante il buon approccio iniziale, il Napoli crolla in trasferta e, come l'Inter, resta ancora fermo a zero punti nella maxi classifica di Champions League. In attesa di una scossa da parte delle due italiane nelle prossime gare, si attendono invece domani le gare di Roma e Como, coinvolte rispettivamente con Real Madrid e Feyenoord.