Le pagelle di Lazio-Parma, Noslin ci salva ma solo nel risultato

Si è conclusa da pochi istanti la sfida tra Lazio e Parma allo stadio Olimpico di Roma. Ne esce un pareggio per 1-1. Alla rete di Del Prato del Parma, arrivato nel primo tempo; risponde Noslin per i biancocelesti. Quest'ultimi troppo sterili questa sera con il primo tiro in porta arrivato nella porta di Suzuki al minuto 55. I crociati escono soddisfatti e con un punto prezioso. Tanta amarezza invece per gli uomini di Sarri.

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