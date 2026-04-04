Lazio-Parma, Bernabé: "Abbiamo dimostrato di essere forti di testa. Sul loro gol..."

Adrian Bernabé è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine dell'incontro Lazio-Parma

Questo è senz'altro un passo in avanti, ci sono state settimane difficili. Abbiamo dimostrato di essere forti di testa, di essere un gruppo gruppo ma anche molto unito. Ci togliamo una soddisfazione anche se c’è sicuramente un po’ di rammarico. Mi dispiace perché sul loro gol ho avuto il crampo e non sono riuscito a chiudere l’uno-due, però mi metto sempre a disposizione della squadra, sono pronto ad adattarmi a qualsiasi ruolo.