Bologna-Lazio, ecco formazioni ufficiali del match

In difesa rientra Romagnoli e sciolti i dubbi in attacco per oggi

Leoni Andrea /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
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Mancano circa un'ora e partirà la sfida Bologna-Lazio. I biancocelesti cercano di continuare la striscia positiva dopo la vittoria emozionante contro il Milan. Dall'altra parte il Bologna di Vincenzo Italiano che arriva dall'entusiasmo europeo dopo il passaggio del turno contro la Roma. Scopriamo le formazioni ufficiali di Maurizio Sarri per il match delle 15.00 allo stadio Dall'Ara. Oggi ricordiamo inoltre che l'allenatore toscano non sarà presente in panchina per via della squalifica incassata contro i rossoneri nell'ultima partita.

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La formazione ufficiale della Lazio

LAZIO (4-3-3): Motta; Marusic, Gila, Romagnoli, Tavares; Dele-Bashiru, Patric, Taylor; Isaksen, Maldini, Pedro. A disp.: Furlanetto, Giacomone, Provstgaard, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Farcomeni, Przyborek, Noslin, Cancellieri, Ratkov, Dia. All.: Ianni.

La formazione ufficiale del Bologna

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Zortea, Vitik, Heggem, Miranda; Moro, Sohm; Orsolini, Bernardeschi, Rowe; Castro. All. Italiano

 

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