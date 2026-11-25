Compleanno dolce per Maurizio Manzini, storico team manager della Lazio, intervenuto a Radiosei durante ‘NMM‘ per commentare il momento positivo dei biancocelesti.

Le parole dello storico team manager biancoceleste sul momento della squadra

Questo mio compleanno lo festeggio in un momento piacevole dal punto di vista sportivo. È orgoglio vedere la Lazio lì in classifica, grazie al lavoro di Rino e della squadra. È un grande merito loro ed una grande soddisfazione per noi. Come andrà a finire la stagione? Non lo dico per scaramanzia, diciamo che speriamo di salvarci.

Una vita in biancoceleste

Il legame tra Maurizio Manzini e il club capitolino nasce da lontano, già nel 1971, quando da dirigente nel settore dell'aviazione iniziò a supportare volontariamente la società nella gestione logistica e delle trasferte, conquistando la stima di figure leggendarie come Tommaso Maestrelli. Dopo un primo rifiuto, nella stagione 1988/89 accettò ufficialmente l'incarico di team manager, diventando per decenni l'anello di congiunzione indispensabile tra spogliatoio e vertici societari. Poliglotta, apprezzato da arbitri, colleghi e persino dagli avversari per stile e riservatezza, ha rappresentato la memoria storica del club fino al graduale passaggio di consegne avvenuto a partire dall'annata 2014/15.