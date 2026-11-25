Michele Criscitiello ha criticato la curva della Lazio e il tifo organizzato dopo l’annuncio del ritorno allo stadio per la sfida con l’Atalanta. Il direttore di Sportitalia ne ha parlato nel corso di Sportitalia mercato.

Il ritorno allo stadio per la sfida con l’Atalanta

Criscitiello ha legato le sue critiche alla decisione di rientrare allo stadio. Rivolgendosi a chi porta avanti la contestazione, ha detto: «Se credete in quello che state facendo, la contestazione la fate fino in fondo.»

La coerenza della curva secondo Criscitiello

Il direttore ha poi messo in discussione la coerenza della curva e la sua credibilità: «La coerenze è pari a zero, la curva sta perdendo di credibilità. Da una curva importante come questa, ci si aspetta una coerenza e una organizzazione diversa.»

CONTINUA NELLA PAGINA SUCCESSIVA: Il giudizio sulla squadra e su Gattuso