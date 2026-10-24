Gattuso nel post: "Siamo stati bravi e stiamo migliorando..."

La Lazio vince contro il Parma per un risultato di 2-1 ed è momentaneamente in vetta alla classifica. Nel post partita, Gennaro Gattuso ha rilasciato delle dichiarazioni a Dazn.

Sapevamo che i due davanti ci potessero creare delle difficoltà, il primo tempo abbiamo creato ma andavamo piano. Il secondo tempo abbiamo alzato il livello, Sutalo molto meglio, i primi dieci minuti si era addormentato su un paio di palle. Siamo stati bravi e stiamo migliorando. Venivamo da due partite dove nel secondo tempo siamo scomparsi dal campo. La squadra, già da Torino, sta iniziando a subire meno gli avversari.

Noi giochiamo una volta alla settimana. In questo periodo ci sta dando una mano anche chi sta entrando a partita in corso, chi entra con veleno può fare la differenza. È vero che sto facendo giocare gli stessi giocatori, avendo una partita a settimana dobbiamo pensare solo ad una partita. Sono molto contento di chi sta entrando, come si stanno allenando e come si comportano.

Bisogna pedalare, l'arbitro lo ha visto così, non possiamo fare nulla… io devo fare i complimenti alla squadra che non ha fatto nessuna polemica e non abbiamo preso nessun cartellino. È un altro step importante che dobbiamo fare. L'altro giorno ho litigato con due o tre giocatori, facevo l'arbitro e due/tre giocatori mi hanno mandato a quel paese.

-18, Non dobbiamo guardare la classifica, dobbiamo pensare alla partita di Sassuolo. Bisogna stare in trincea e lavorare, due mesi fa abbiamo preso una mazzata. Siamo usciti con una squadra di Serie B e tutti quanti ci davano per morti. Dobbiamo lavorare con serietà, vedremo dove arriveremo.