Belahyane: "Siamo molto felici...vogliamo continuare a lavorare..."

Termina il match, vittoria per la Lazio contro il Parma. Ai microfoni di Dazn e LSC, ha lasciato delle dichiarazioni Belahyane.

Mi sto trovando bene con Gattuso, è davvero una bella persona.

Abbiamo bisogno di lottare sul campo e giocarcela.

Vittoria importantissima per noi dobbiamo continuare così. Mi sento bene, Gattuso mi da spazio, crede in me, e io sono al 100%. Entusiasmo? Siamo felici e vogliamo continuare su questa strada.