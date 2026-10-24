Belahyane: "Siamo molto felici...vogliamo continuare a lavorare..."

Ecco le parole di Reda Belahyane a Dazn e Lazio Style Channel

Alisia Cerqua /
Marco Rosi
Marco Rosi

Le parole di Belahyane 

Termina il match, vittoria per la Lazio contro il Parma. Ai microfoni di Dazn e LSC, ha lasciato delle dichiarazioni Belahyane.

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L'intervista

Siamo molto felici, continuiamo a guardare la classifica ma vogliamo continuare a lavorare. 

Stai bene con Gattuso?

Mi sto trovando bene con Gattuso, è davvero una bella persona.

Che cosa ti chiede nello specifico?

Abbiamo bisogno di lottare sul campo e giocarcela. 

Belahyane a LSC

Vittoria importantissima per noi dobbiamo continuare così. Mi sento bene, Gattuso mi da spazio, crede in me, e io sono al 100%. Entusiasmo? Siamo felici e vogliamo continuare su questa strada.

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