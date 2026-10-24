Belahyane: "Siamo molto felici...vogliamo continuare a lavorare..."
Ecco le parole di Reda Belahyane a Dazn e Lazio Style Channel
Marco Rosi
Le parole di Belahyane
Termina il match, vittoria per la Lazio contro il Parma. Ai microfoni di Dazn e LSC, ha lasciato delle dichiarazioni Belahyane.
L'intervista
Siamo molto felici, continuiamo a guardare la classifica ma vogliamo continuare a lavorare.
Stai bene con Gattuso?
Mi sto trovando bene con Gattuso, è davvero una bella persona.
Che cosa ti chiede nello specifico?
Abbiamo bisogno di lottare sul campo e giocarcela.
Belahyane a LSC
Vittoria importantissima per noi dobbiamo continuare così. Mi sento bene, Gattuso mi da spazio, crede in me, e io sono al 100%. Entusiasmo? Siamo felici e vogliamo continuare su questa strada.