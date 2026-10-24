Le pagelle di Lazio-Parma 2-1: Taylor dominante, Mandas una sicurezza

Tutti i voti dei calciatori biancocelesti contro il Parma.

Le pagelle di Lazio-Parma

Mandas - 6,5

Decisivo con più interventi pericolosissime del Parma nel primo tempo. La più determinante con una parata a mano aperta su Touré, poi anche su Troilo e Romero, confermandosi una sicurezza tra i pali. Nel finale prende un gol sfortunato, con un cross velenoso che entra incredibilmente in porta.

Floriani Mussolini - 6,5

Macina tantissimi km ed è costantemente presente in fase offensiva. Cerca di creare superiorità e dare soluzioni alla manovra della squadra. Prova anche lui a rendersi pericoloso davanti porta, cercando di dare un contributo in più.

Sutalo - 6

Sbaglia il primo controllo su Touré, rischiando di compromettere la gara già nel primo tempo. Commette qualche erroraccio di troppo, evitabile. Poco convincente.

Provstgaard - 6,5

Attento e bravo in fase di spinta, si fa come al solito vedere sui calci piazzati. È il migliore tra i due centrali nel primo tempo. Ammonito, viene sostituito all'intervallo. Dal 45' Diogo Leite - Alza il livello della difesa. Bravissimo negli anticipi e nella posizione. Stiamo imparando a conoscerlo e per ora le prime impressioni sembrano buone.

Nuno Tavares - 6,5

Non è la sua serata. Non riesce a garantire la solita incisività, soprattutto contro una squadra chiusa che gli toglie spazi per inserirsi e sfruttare i suoi strappi. Nel complesso sbaglia tanto anche in fase difensiva. Nella ripresa riscatta una prestazione da dimenticare con un cross al volo in area che trova la deviazione di Diego Carlos, che clamorosamente sigla un'autorete.

Frattesi - 6,5

Prestazione di sostanza, fatta di tanto lavoro sporco. Cerca di rendersi incisivo davanti, provando a contribuire anche negli ultimi metri.

Belahyane - 6,5

Ennesima partita da gigante. Troneggia in mezzo al campo dominando e anticipando costantemente gli avversari, confermando il suo stato di forma straripante.

Taylor - 7

Contribuisce alla manovra offensiva della Lazio per cercare di sbloccare una partita complessa, anche con un destro insidioso dalla distanza. Apre le marcature alla ripresa, piazzandola di destro da fuori area, firmando un gran gol. Dal 70' Dele-Bashiru 6 - Sfiora il terzo gol, calciando alle stelle. Gestisce bene gli ultimi palloni.

Isaksen - 6,5

In una partita complicata è l'unico a dare qualche spunto in più. Trova il gol nel primo tempo, ma la rete viene annullata per fuorigioco. Dà filo da torcere alla difesa avversaria. Dal 77' Lazzari - sv

Noslin - 6

Spesso impreciso e disordinato, ma come al solito si sacrifica tanto per la squadra. Parte proprio da lui l'azione che porta al raddoppio della Lazio.

Zaccagni - 6,5

Prestazione di grande carattere e personalità. Dal 77' Pedraza - sv

La pagella di Gattuso

Voto - 7

Ennesima vittoria, forse una delle più difficili dell'anno, contro un avversario chiuso e che di spazi ne lasciava davvero pochi. La sua Lazio con pazienza si ritaglia gli spazi giusti e vince la quarta partita di fila.