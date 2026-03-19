Lutto in casa Como: il Club piange la scomparsa di Michael Bambang Hartono

È un momento di profondo cordoglio per il mondo del calcio e per la città di Como. La scomparsa di Michael Bambang Hartono segna la perdita di una figura chiave che, insieme alla sua famiglia e al Djarum Group, ha letteralmente trasformato il volto del club lariano. Grazie alla loro visione e a investimenti mirati, il Como 1907 è passato dalle difficoltà delle serie minori a una solidità societaria d'eccellenza, capace di sognare in grande e di riportare l'entusiasmo tra i tifosi allo stadio Sinigaglia.

La scomparsa di Hartono

Il legame tra la famiglia Hartono e i colori biancoblù va oltre i semplici risultati sul campo: rappresenta un progetto di crescita che ha ridato orgoglio a un'intera piazza sportiva. Oggi la società e i sostenitori si stringono attorno ai familiari per onorare un uomo che ha creduto nel potenziale del territorio, lasciando un'impronta indelebile nella storia centenaria del club. Il suo nome resterà legato per sempre alla rinascita che ha permesso al Como di tornare a confrontarsi con i palcoscenici più prestigiosi.

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