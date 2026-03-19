Bologna-Lazio, scelto l'arbitro del match: i precedenti

Dopo lo strepitoso trionfo allo stadio Olimpico contro il club di Allegri, le aquile si preparano a scendere nuovamente in campo ma stavolta l'avversario sarà il Bologna. Una partita complicata per entrambe le squadre, visti i numerosi infortuni. In vista dell'incontro, in programma il 22 marzo alle ore 15:00, l'AIA ha annunciato la designazione arbitrale.

Bologna-Lazio: la designazione arbitrale

Arbitro: Ermanno Feliciani

Assistenti: Berti-Laudato

IV Uomo: Zanotti

VAR: Di Paolo

AVAR: Giua

Bologna-Lazio: il bilancio di Feliciani

L'arbitro abruzzese ritrova la Lazio con un bilancio decisamente positivo per i biancocelesti: nei due precedenti incontri sono arrivate altrettante vittorie. L'ultima risale al 19 aprile 2024, quando un gol di Luis Alberto decise la sfida in trasferta contro il Genoa. I precedenti sorridono anche al Bologna, che con Feliciani ha ottenuto due vittorie e una sola sconfitta in tre partite. L'incrocio più recente per i rossoblù è il successo esterno per 1-0 contro il Pisa, datato 2 marzo 2026. Nonostante i precedenti favorevoli con entrambe, Feliciani non ha mai diretto una sfida diretta tra Lazio ed emiliani.