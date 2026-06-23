Non solo Peruzzi: dopo di lui potrebbe arrivare anche Signori

Il vento a Formello sta cambiando: la Lazio guarda al suo glorioso passato per dare un nuovo volto al progetto tecnico. Lotito sta cercando di riportare a casa una colonna come Angelo Peruzzi, mentre tra i tifosi inizia a farsi strada anche la suggestione Beppe Signori.

Il ritorno di Peruzzi

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, Lotito sta lavorando per riportare a Formello una figura leggendaria: Angelo Peruzzi. Il desiderio di ricomporre il legame con l'ex portiere è forte, ma non sarà una trattativa semplice. Peruzzi, infatti, non cerca una carica di rappresentanza o un ruolo puramente simbolico: è pronto a tornare solo se avrà un ruolo operativo reale, con potere decisionale concreto sulle scelte tecniche e sugli equilibri interni dello spogliatoio. Ora la palla passa al presidente, chiamato a mettere nero su bianco una proposta che sia all’altezza delle ambizioni di Peruzzi.

​Dalle idee ai fatti: l’orizzonte Signori

​Oltre al fronte Peruzzi, circola un altro nome che fa battere forte il cuore del popolo biancoceleste: Beppe Signori. Al momento, va detto chiaramente, non c’è nulla di concreto o di avviato. Tuttavia, l'idea di un tentativo per riportare a casa anche l'ex numero 11 non è affatto campata in aria. È una possibilità che sta prendendo quota come suggestione, un'ipotesi che la società potrebbe decidere di esplorare seriamente nelle prossime settimane.