Lazio, chi saranno gli eredi di Gila e Romagnoli? Il punto su Coppola e Dominguez

Con Romagnoli verso l'Al-Sadd e la trattativa Gila-Napoli in corso, l'estate biancoceleste si è accesa sul fronte della difesa, con la dirigenza al lavoro per ridefinire il pacchetto arretrato in vista della prossima stagione. Con l'obiettivo di garantire solidità e freschezza alla retroguardia, il club sta seguendo con grande attenzione due profili ben precisi: Diego Coppola e Sergi Dominguez. Dopo le incertezze iniziali e la necessità di bilanciare le operazioni, la società sta ora cercando di chiudere i primi colpi.

Coppola, l’affare è in discesa

Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la Lazio sta stringendo i tempi per Diego Coppola, che in questo momento rappresenta la pista più calda per rinforzare il reparto. Tra il club e l’entourage del difensore c’è già un’intesa di massima: sul piatto c'è un contratto quinquennale da 1,5 milioni a stagione. La formula scelta per il trasferimento è quella del prestito con obbligo di riscatto, per una cifra che in totale oscilla tra gli 11 e i 12 milioni. La dirigenza sta provando a limare ancora qualche dettaglio economico, ma c’è grande fiducia.

Dominguez, il dialogo è ripartito

Se per Coppola si corre, per lo spagnolo Sergi Dominguez la strada è stata decisamente più in salita. Nelle settimane scorse l’operazione aveva subito una brusca frenata: la Dinamo Zagabria aveva alzato le pretese, chiedendo fino a 12 milioni per il cartellino. Un muro che aveva gelato i contatti, ma che nelle ultime ore ha iniziato a cedere. Il dialogo è ripreso e le parti si sono riavvicinate: i croati hanno mostrato aperture verso una trattativa più ragionevole e la Lazio è pronta a rilanciare. Dopo la frenata, l'affare può finalmente decollare.