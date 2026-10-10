Lazio-Monza, le scelte di Juric: Ciurria fuori, due nomi in attacco

Sono 24 i convocati del Monza scelti da Ivan Juric per la partita contro la Lazio, in programma domani all’Olimpico alle 15. La lista comprende Ngonge e Zeballos, mentre Patrick Ciurria non è stato convocato.

Lazio-Monza, le scelte di Juric

Il tecnico del Monza ha definito il gruppo per la sfida con la Lazio. Oltre a Ciurria, restano fuori Matteo Pessina, Idrissa Touré e Jan Ziolkowski. Non figurano tra i convocati neppure Keita Balde e Omari Forson.

Ngonge e Zeballos nella lista

Tra gli attaccanti a disposizione di Juric ci sono invece Ngonge e Zeballos. Entrambi compaiono nell’elenco dei 24 giocatori convocati per la gara dell’Olimpico.

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