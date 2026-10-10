Lazio-Monza, le scelte di Juric: Ciurria fuori, due nomi in attacco
Juric convoca 24 giocatori per la sfida di domani all’Olimpico, alle 15. Ciurria è assente, mentre Ngonge e Zeballos sono nella lista.
Sono 24 i convocati del Monza scelti da Ivan Juric per la partita contro la Lazio, in programma domani all’Olimpico alle 15. La lista comprende Ngonge e Zeballos, mentre Patrick Ciurria non è stato convocato.
Lazio-Monza, le scelte di Juric
Il tecnico del Monza ha definito il gruppo per la sfida con la Lazio. Oltre a Ciurria, restano fuori Matteo Pessina, Idrissa Touré e Jan Ziolkowski. Non figurano tra i convocati neppure Keita Balde e Omari Forson.
Ngonge e Zeballos nella lista
Tra gli attaccanti a disposizione di Juric ci sono invece Ngonge e Zeballos. Entrambi compaiono nell’elenco dei 24 giocatori convocati per la gara dell’Olimpico.
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