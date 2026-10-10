AIA, Massini eletto presidente: il margine nel ballottaggio e il nuovo Comitato

Massini nuovo presidente AIA: i voti del ballottaggio

Su 912 votanti, Massini ha ottenuto 461 preferenze, mentre Pacifici ne ha raccolte 441. Secondo quanto riportato da SportMediaset, Massini era già vicepresidente vicario dal 2024 al 2026 ed era l’attuale reggente dell’AIA. Pacifici aveva presieduto l’associazione dal 2023 al dicembre 2024.

La successione ad Antonio Zappi

Massini succede ad Antonio Zappi, squalificato per 13 mesi dal Tribunale Federale Nazionale, dalla Corte federale di Appello e dalla Corte di giustizia presso il Coni. Il ricorso di Zappi verrà discusso a febbraio.

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La sua richiesta di sospensiva era stata respinta dal Tar del Lazio. Si è così potuto procedere alle elezioni per la presidenza dell’AIA.

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