Ventola e i tassisti laziali «arrabbiati con la società»: perché cita Gattuso

Nicola Ventola racconta di incontrare a Roma tassisti laziali arrabbiati con la società. Ne ha parlato a Viva El Futbol, insieme ad Adani e Cassano, collegando quell’insoddisfazione alle difficoltà dei calciatori e al lavoro di Gattuso con la Lazio.

Il racconto di Ventola sui tassisti laziali

«Ogni volta che vado a Roma becco solo tassisti laziali che mi parlano solo di quanto sono arrabbiati con la società», ha detto Ventola. L’aneddoto viene presentato come un segnale del malcontento verso il presidente Lotito. Nelle parole riportate, però, Ventola fa riferimento alla società senza nominare il presidente.

Perché Ventola parla delle difficoltà dei calciatori

Per Ventola, quel clima conta anche per chi scende in campo: «Per i calciatori non è facile». È da questa considerazione che nasce il suo giudizio sull’allenatore, chiamato a lavorare in un ambiente che l’ex calciatore descrive attraverso le conversazioni avute con i tassisti.

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