Lazio, l’Under 14 vince ancora, ora sono 5 su 5. Numeri da capogiro

Nell’unico appuntamento di oggi delle giovanili della Lazio, la squadra allenata da Igor Spiridigliozzi continua a stupire, arrivando a cinque vittorie in altrettante partite, nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza.

La partita

Una vittoria netta e convincente per la Lazio classe 2013, che travolge il Fiumicino con un sonoro 6-0 tra le mura amiche del ’Green Club’. Partita sbloccata al 16’ da De Francesco, poi salgono in cattedra Vollaro con una tripletta e infine Giuffrida e Finocchi per chiudere definitivamente i conti.

I numeri

La squadra di Igor Spiridigliozzi conferma la loro forza con dei numeri impressionanti: 15 punti su 15 disponibili, 22 gol fatti e 0 gol subiti.