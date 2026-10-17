Lazio, l’Under 14 vince ancora, ora sono 5 su 5. Numeri da capogiro
La Lazio vince per 6-0 contro il Fiumicino, con la tripletta di Vollaro e mantenendo ancora la porta inviolata
Nell’unico appuntamento di oggi delle giovanili della Lazio, la squadra allenata da Igor Spiridigliozzi continua a stupire, arrivando a cinque vittorie in altrettante partite, nel campionato Under 14 Regionali Eccellenza.
La partita
Una vittoria netta e convincente per la Lazio classe 2013, che travolge il Fiumicino con un sonoro 6-0 tra le mura amiche del ’Green Club’. Partita sbloccata al 16’ da De Francesco, poi salgono in cattedra Vollaro con una tripletta e infine Giuffrida e Finocchi per chiudere definitivamente i conti.
I numeri
La squadra di Igor Spiridigliozzi conferma la loro forza con dei numeri impressionanti: 15 punti su 15 disponibili, 22 gol fatti e 0 gol subiti.