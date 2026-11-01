Le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari

Dopo la vittoria a Reggio Emilia, la Lazio scenderà in campo contro il Cagliari 

Alisia Cerqua /
Paolo Bruno
Paolo Bruno

Lazio-Cagliari ore 15:00

Dopo la vittoria a Reggio Emilia, la Lazio scenderà in campo contro il Cagliari oggi alle ore 15:00.

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Le formazioni ufficiali

LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni. 

A disp.: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Pinamonti. All.: Gattuso.

Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Adopo, Romano, Fazzini; Fadera, Maldini, N'Zola. 

All. Pisacane

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