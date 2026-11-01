Le formazioni ufficiali di Lazio-Cagliari
Dopo la vittoria a Reggio Emilia, la Lazio scenderà in campo contro il Cagliari
Paolo Bruno
Lazio-Cagliari ore 15:00
Dopo la vittoria a Reggio Emilia, la Lazio scenderà in campo contro il Cagliari oggi alle ore 15:00.
Le formazioni ufficiali
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Isaksen, Noslin, Zaccagni.
A disp.: Motta, Renzetti, Doekhi, Diogo Leite, Lazzari, Pedraza, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Farcomeni, Cancellieri, Serra, Pinamonti. All.: Gattuso.
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Zè Pedro, Deiola, Rodríguez, Obert; Adopo, Romano, Fazzini; Fadera, Maldini, N'Zola.
All. Pisacane