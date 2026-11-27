Fabio Ravezzani elogia Claudio Lotito per il rendimento della Lazio negli ultimi vent’anni e definisce appassionante la squadra, sorpresa del campionato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Il giornalista, intervenuto in radio, ritiene però che sia la Roma a poter dare più fastidio all’Inter.

La Lazio e il giudizio di Ravezzani su Lotito

Ravezzani considera Torino e Atalanta avversarie abbordabili per i biancocelesti e si aspetta ulteriori risposte dal derby. Sulla Lazio osserva: «La Lazio comunque è il motivo per cui noi amiamo follemente questo sport. Era una squadra senza pubblico, con giocatori considerati inadeguati e che aveva preso in quel momento secondo molti il peggior allenatore possibile. Non credo che durerà lì davanti, ma finora continua a rimanere in alto.»

Il giornalista passa quindi al lavoro del presidente: «Alla fine dei conti bisogna dire che Lotito è un grande presidente, perché se guardo la storia del club negli ultimi vent'anni vedo una società che e riuscita ad avere un rendimento adeguato alla sua dimensione, talvolta anche superiore».

La Roma come possibile rivale dell’Inter

Nonostante l’apprezzamento per la Lazio, Ravezzani indica nei giallorossi la squadra più capace di mettere in difficoltà l’Inter: «Con tutto il rispetto per la Lazio credo che sia la Roma la squadra che può dare più fastidio all'Inter. I romanisti volevano un riferimento e Gasperini, che nulla avrebbe a che spartire con l'ambiente Roma, ha messo in piedi una squadra che finalmente mette in mostra le qualità che aveva e che nell'era Moriunho erano state un po' nascoste».

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