Primavera | La Lazio non va oltre lo 0-0 contro l'Empoli
Torna in campo la Primavera, che apre la 12° giornata di Campionato sul campo dell'Empoli
Torna in campo la Lazio Primavera, che apre la 12° giornata di Campionato sul campo dell'Empoli.
La partita
È una partita molto bloccata quella che va in scena al Centro Sportivo di Petroio a Vinci tra Empoli e Lazio Primavera. Le due squadre non creano particolari occasioni da gol, ma la partita si incendia soprattutto nel finale quando al 75' viene espulso il portiere biancoceleste D'Alessio per aver steso Huqi fuori dall'area tentando di anticiparlo. Al 90+2' poi la Lazio chiude la gara in 9 uomini con l'espulsione di Santagostino per un fallo di reazione. Da registrare anche la sostituzione obbligata per Pernaselci nel primo tempo a causa di un problema fisico.
La classifica
Con una partita in più sulle avversarie, attualmente la Lazio con il pareggio contro l'Empoli si attesta al 5° posto con 19 punti.