Urbano Cairo resta fiducioso dopo la sconfitta interna del Torino per 1-2 contro la Lazio. Il presidente granata ha apprezzato la prestazione della squadra, pur rammaricandosi per il risultato. A SportMediaset ha dichiarato: «Ho visto un bel Toro, è un peccato: male la sconfitta, ma la prestazione è stata importante e sono fiducioso».

Cairo tra prestazione e secondo gol subito

All'uscita dallo stadio Olimpico Grande Torino, Cairo ha aggiunto: «Sono convinto che le cose possano migliorare, vedo una squadra compatta - aggiunge all'uscita dallo stadio Olimpico Grande Torino - e non dovevamo subire il secondo gol, ma nella ripresa siamo tornati in campo con grande aggressività».

Lo stadio e l'urgenza condivisa con le istituzioni

Sul progetto dello stadio, arrivato a un punto di svolta, il presidente ha detto che il Torino sta lavorando con impegno. Ha accolto positivamente il fatto che anche le istituzioni condividano l'urgenza di procedere e si è detto positivo: «Lavoriamo con impegno, mi fa piacere che anche le istituzioni abbiano lo stesso di urgenza nel fare le cose e sono positivo».

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