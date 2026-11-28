Sei parate di Christos Mandas contribuiscono alla vittoria per 2-1 della Lazio a Torino il 28 novembre. Il portiere greco interviene durante l’avvio aggressivo dei granata e torna decisivo nella ripresa, quando devia sul palo un tiro di Simeone. Provstgaard e Isaksen segnano prima dell’intervallo; Adams accorcia nel secondo tempo. Risultato e marcatori trovano conferma nel tabellino ufficiale della Lazio.

Mandas ferma Simeone e Vlasic nell’avvio granata

Il Torino parte con aggressività e impegna subito Mandas. Simeone viene fermato da una parata ravvicinata, che impedisce ai padroni di casa di passare in vantaggio. Anche Vlasic prova a superare il portiere biancoceleste, senza riuscirci. La cronaca di SportMediaset mette in evidenza entrambi gli interventi nella fase iniziale della gara.

Dopo le difficoltà dell’avvio, la Lazio trova maggiore continuità e va a segno due volte prima dell’intervallo. Le parate di Mandas accompagnano questa fase della partita: il portiere mantiene inviolata la porta mentre i biancocelesti crescono e costruiscono il doppio vantaggio.

Il palo al 52′ e la rete di Adams

Nella ripresa Mandas interviene ancora in un momento delicato. Al 52′ Simeone cerca l’angolo lontano, ma il portiere riesce a deviare il pallone sul palo. La Lazio conserva il vantaggio di due reti mentre il Torino aumenta la pressione.

Adams accorcia al 62′ con un colpo di testa sugli sviluppi di un corner. La sfida resta aperta fino al recupero, con occasioni per entrambe le squadre, come riferisce la cronaca di Virgilio. Sul risultato pesa la continuità delle parate di Mandas, non soltanto la deviazione sul palo.

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