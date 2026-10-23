Conferenza Gattuso: “Non si può sottovalutare nessuno. Non transigo su…"

Alle 14.30 mister Gennaro Gattuso dal Centro Sportivo di Formello è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match tra Lazio e Parma di domani sera.

La conferenza stampa di Gattuso

Abbiamo fatto un pochino meno rispetto alla scorsa settimana, c'era un giorno in meno di lavoro. La squadra è viva, abbiamo avuto qualche problemino con Taylor che ha saltato un allenamento e mezzo, ma ieri si è allenato con la squadra. Però l'atteggiamento è giusto. Ho rivisto la partita, dobbiamo giocare con la stessa intensità, voglia e veemenza. Se ci abbassiamo, domani diventa molto molto dura. Il segreto nostro è questo ora, se vogliamo gestire la partita o andare a una marcia in meno, prenderemo una legnata nei denti che ci ricorderemo per tanto tempo.

Tre partite ravvicinate

Priorità a domani, dopo sicuramente dovremo fare delle scelte. Però pensiamo solo a domani, poi da domenica ci metteremo al lavoro per capire cosa fare dopo.

Dati fisici

Mi interessano i dati dei picchi massimi e dell'intensità, dipende come fai i kilometri non il volume. Frattesi domenica ha toccato pochissimi palloni, ma ne ha toccati 5 nell'area piccola, io parlo di quello, la differenza la fa quello, si può sbagliare qualche uno-due, abbiamo sbagliato qualche appoggio anche con Belahyane, l'obiettivo è andare forti e non avere amnesie, lo step che cercavo era la partita giocata per tutti e 95' dello Stadium.

Moduli

Si devono occupare gli spazi, è una questione di occupazione non di modulo e questo ci sta aiutando tanto ed è l'aspetto per cui stiamo mandando giocatori.

Teme l'ansia della gestione della pressione

Non si può sottovalutare nessuno, sul 2-0 il Parma ha costruito sette-otto palle gol nitide, Monza-Cagliari se finisce il primo tempo 0-3 per il Cagliari, il Cagliari non ruba nulla. Ci è andato bene, qualcuno lassù ci ha voluto bene perchè col Monza e Milan abbiamo rischiato. Noi dobbiamo pensare a noi stessi sia io il mio staff, i miei giocatori, quello che dicono gli altri nel bene o nel male va bene, non possiamo farci nulla.

Si sta divertendo ad allenare questa squadra e si gode il momento?

Ho un difetto, gioisco poco sulle robe, penso sempre a quello che deve venire. Sono contento e orgoglioso perchè vedere a fine partita o durante la settimana come stanno nello spogliatoio, stanno bene insieme ed è un orgoglio allenare questa squadra qua. Vado sempre sotto la curva a ringraziare, i meriti sono dei ragazzi, Zac mi ha buttato nel mischione e l'ho apprezzato molto dal primo giorno hanno sempre dimostrato grande attaccamento e grande voglia, la cosa che mi piace di più è vedere che stanno bene insieme. C'è qualcuno a volte che ha alfa faccia triste perché non gioca ma si allenano tutti con intensità fa parte del gioco.

Le cose su cui non transige

Il rispetto, la puntualità, gli orari sono fondamentali sennò diventa un circo e là si va duri. Hai una cosa a cui pensare la mattina, una volta può succedere che un cancello si blocca all'Olgiata quando piove ma lo scavalchi e corri forte. Preferisco che un giocatore mi dice che ha fatto una serata ed è andato a dormire tardi ed essere onesti ma non permetto a nessuno di rovinarmi un allenamento. Oggi vivono perennemente col telefonino in mano, per me prima era impensabile però loro ragionano così e io non posso arrabbiarmi a volte ascoltare anche loro quando sono stanchi, noi facciamo dei test per valutare la stanchezza e sappiamo se abbiamo sforato e siamo andati oltre. Non voglio sentire lamentele, quando chiedo una cosa voglio che sia quella. Non si può barattare su alcune cose, ma sul lavoro su cui credo fortemente in alcuni punti non si baratta, ma si fa.

Senso di rivalsa nei giocatori

Sicuramente, se un atleta non ha queste motivazioni non può re sport ad altissimo livello. È giusto che ce l'hanno. Io vedo questo ed è normale che questo si fa settimanalmente c'è solo una strada che è quello dell'amor proprio e del lavoro.

Taylor

Domani valutiamo

Cataldi?

È solo uan scelta mia, è gia da 12 giorni che sta bene, è solo una scleta mia. Ci sta dando una grandissima mano nello spogliatoio e engli allenaemnti. Ad oggi è solo uan scelta mia.

Isaksen

È forte ha una marcia in più e deve stare bene. Lui deve capire che anche l'altro giorno è stato fatto un po' di casino quando dicevo l'allenamento invisibile. L'allenamento invisibile è recupero che a volte è più importate del lavoro. Isaksen deve essere bravo su quello. Deve essere bravo sul fatto di non andare sempre in over.

Fasce

Stavamo 2-0 e mi sono sentito di mettere i due terzini e coprirmi di più.

Infortunati