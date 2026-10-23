Lazio-Parma, il messaggio degli ultras: sostegno alla squadra fuori dallo stadio. E Poi il riferimento ai pub...

Sabato 24 ottobre ritrovo alle 18:45 per accogliere il pullman: vicinanza a squadra e allenatore, poi niente ingresso.

Redazione LazioPress.it /
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Gli ultras della Lazio confermano che non entreranno all’Olimpico per Lazio-Parma, in programma sabato 24 ottobre alle 20:45. Secondo quanto riportato dal post pubblicato sui social dagli ultras biancocelesti, il ritrovo sarà sotto la Nord alle 18:45.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Lazio-Parma, sotto la Nord per accogliere il pullman

L’invito è rivolto a tutti: accogliere il pullman della squadra prima dell’ingresso allo stadio e trasmettere vicinanza e calore a giocatori e allenatore. Resta confermata, come di consueto, la scelta di non entrare.

Ultras Lazio, il riferimento ai pub e il messaggio finale

Di seguito la risposta agli audio divulgati del presidente Lotito davanti ai PM, nei quali si faceva riferimento ai pub pieni di tifosi anziché entrare allo Stadio.
 

Conferenza Gattuso: “Non si può sottovalutare nessuno. Non transigo su…"
Lazio, Floriani verso il rinnovo fino al 2030: ingaggio quadruplicato