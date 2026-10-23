Lazio-Parma, il messaggio degli ultras: sostegno alla squadra fuori dallo stadio. E Poi il riferimento ai pub...

Gli ultras della Lazio confermano che non entreranno all’Olimpico per Lazio-Parma, in programma sabato 24 ottobre alle 20:45. Secondo quanto riportato dal post pubblicato sui social dagli ultras biancocelesti, il ritrovo sarà sotto la Nord alle 18:45.

Lazio-Parma, sotto la Nord per accogliere il pullman

L’invito è rivolto a tutti: accogliere il pullman della squadra prima dell’ingresso allo stadio e trasmettere vicinanza e calore a giocatori e allenatore. Resta confermata, come di consueto, la scelta di non entrare.

Ultras Lazio, il riferimento ai pub e il messaggio finale

Di seguito la risposta agli audio divulgati del presidente Lotito davanti ai PM, nei quali si faceva riferimento ai pub pieni di tifosi anziché entrare allo Stadio.

