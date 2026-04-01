Italia, Spinazzola: “Un dispiacere per i bambini italiani che non vedranno la loro squadra ai Mondiali”

Le parole del terzino azzurro dopo la sconfitta con la Bosnia che costa i Mondiali

Matteo Ischiboni /
Fraioli
Fraioli

L’Italia è fuori dal Mondiale. Le speranze della Nazionale di qualificarsi per la Coppa del Mondo del 2026 si sono infrante ai calci di rigore. Pio Esposito e Cristante hanno sbagliato i loro tiri, mentre la Bosnia ha realizzato tutti i rigori. Al termine della partita, Leonardo Spinazzola ha espresso la sua amarezza ai microfoni di Rai Sport. 

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No, ancora non ci credo che siamo usciti. Usciti in questo modo dopo una partita 90’ in 10, con i denti, l’abbiamo portata ai rigori. Potevamo fare 3-4 gol che potevano chiudere la partita. È veramente un grande dispiacere per noi, per le nostre famiglie, per tutti gli italiani, per i L'Italia non andrà al Mondiale.

Sono episodi, resti in 10 e sapevamo che sarebbe stato molto difficile. Abbiamo avuto 3-4 occasioni. Adesso è inutile parlare, il dispiace è veramente enorme. Ultima chance per alcuni di voi di partecipare al Mondiale? Possiamo togliere il forse, per me sicuramente, ma è per tutta l’Italia che a me dispiace, per tutta”.

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