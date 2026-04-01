Italia, Spinazzola: “Un dispiacere per i bambini italiani che non vedranno la loro squadra ai Mondiali”

L’Italia è fuori dal Mondiale. Le speranze della Nazionale di qualificarsi per la Coppa del Mondo del 2026 si sono infrante ai calci di rigore. Pio Esposito e Cristante hanno sbagliato i loro tiri, mentre la Bosnia ha realizzato tutti i rigori. Al termine della partita, Leonardo Spinazzola ha espresso la sua amarezza ai microfoni di Rai Sport.

No, ancora non ci credo che siamo usciti. Usciti in questo modo dopo una partita 90’ in 10, con i denti, l’abbiamo portata ai rigori. Potevamo fare 3-4 gol che potevano chiudere la partita. È veramente un grande dispiacere per noi, per le nostre famiglie, per tutti gli italiani, per i L'Italia non andrà al Mondiale.