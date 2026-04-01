Gattuso in lacrime: “Batosta immeritata. Chiedo scusa, non ce l’ho fatta”
Le parole del Ct della Nazionale dopo la sconfitta che costa i Mondiali agli azzurri
Dopo la partita tra Bosnia ed Italia, che ha sancito l’uscita dell’Italia ai calci di rigore, ecco le dichiarazioni del commissario tecnico Gattuso ai microfoni di Rai Uno:
"I ragazzi non meritavano questa batosta, abbiamo avuto tre palle gol. Dispiace ma questo è il calcio, io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Se oggi mi bucano non mi esce neanche una goccia sangue, fa male, ci serviva, per noi, per l'Italia, una mazzata così è difficile da digerire".
Io non voglio parlare di niente, oggi è ingiusto ma il calcio è questo. A volte ho gioito a volte, come oggi, ho preso mazzate, questa è difficile da digerire. I ragazzi hanno messo cuore, attaccamento, siamo stati in trincea ma ora siamo qua e parliamo dell'ennesima volta cge non andiamo al Mondiale.
"Chiedo scusa, non ce l'ho fatta, ma i ragazzi mi hanno impressionato. Futuro? Oggi parlare del mio futuro non è importante, oggi era importante andare ai Mondiali. Fa male"