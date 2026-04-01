Gattuso in lacrime: “Batosta immeritata. Chiedo scusa, non ce l’ho fatta”

Le parole del Ct della Nazionale dopo la sconfitta che costa i Mondiali agli azzurri

Matteo Ischiboni /
Fraioli
Fraioli

Dopo la partita tra Bosnia ed Italia, che ha sancito l’uscita dell’Italia ai calci di rigore, ecco le dichiarazioni del commissario tecnico Gattuso ai microfoni di Rai Uno: 

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"I ragazzi non meritavano questa batosta, abbiamo avuto tre palle gol. Dispiace ma questo è il calcio, io sono orgoglioso dei miei ragazzi. Se oggi mi bucano non mi esce neanche una goccia sangue, fa male, ci serviva, per noi, per l'Italia, una mazzata così è difficile da digerire". 
 

Io non voglio parlare di niente, oggi è ingiusto ma il calcio è questo. A volte ho gioito a volte, come oggi, ho preso mazzate, questa è difficile da digerire. I ragazzi hanno messo cuore, attaccamento, siamo stati in trincea ma ora siamo qua e parliamo dell'ennesima volta cge non andiamo al Mondiale.

"Chiedo scusa, non ce l'ho fatta, ma i ragazzi mi hanno impressionato. Futuro? Oggi parlare del mio futuro non è importante, oggi era importante andare ai Mondiali. Fa male"

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