Lazio, Cataldi ci riprova verso il Monza: chi può tornare e chi deve aspettare

Cataldi è atteso al rientro in gruppo e potrebbe andare in panchina contro il Monza. Per gli altri il riferimento è la sfida con la Juventus.

Photo by Simone Arveda/Getty Images via Onefootball
Photo by Simone Arveda/Getty Images via Onefootball

Cataldi verso il ritorno in gruppo

Per Cataldi, dunque, la partita con il Monza potrebbe segnare un nuovo passo verso il rientro. Secondo quanto riportato da Radiosei, L'ipotesi riportata è quella della convocazione per la panchina, non di un impiego dal primo minuto.

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Gli altri recuperi aspettano la Juventus

Il quadro degli altri giocatori resta diverso: al momento il loro rientro è rimandato alla sfida di Torino contro la Juventus. Per il Monza, l'unico recupero indicato è quello del play romano.

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