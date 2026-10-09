Lazio, Cataldi ci riprova verso il Monza: chi può tornare e chi deve aspettare
Cataldi è atteso al rientro in gruppo e potrebbe andare in panchina contro il Monza. Per gli altri il riferimento è la sfida con la Juventus.
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Cataldi verso il ritorno in gruppo
Per Cataldi, dunque, la partita con il Monza potrebbe segnare un nuovo passo verso il rientro. Secondo quanto riportato da Radiosei, L'ipotesi riportata è quella della convocazione per la panchina, non di un impiego dal primo minuto.
Gli altri recuperi aspettano la Juventus
Il quadro degli altri giocatori resta diverso: al momento il loro rientro è rimandato alla sfida di Torino contro la Juventus. Per il Monza, l'unico recupero indicato è quello del play romano.
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