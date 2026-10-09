Melli racconta Gattuso dopo il Premio Colaucci: il tratto che lo ha colpito

Franco Melli ha dedicato a Gennaro Gattuso un ritratto personale durante un’intervista a Radio Radio. I due si sono incontrati di recente al Premio Colaucci e hanno avuto modo di scambiare qualche pensiero.

Gattuso visto da Melli: semplicità e affetto

Il giornalista ha parlato del legame che sente con Gattuso, definendolo «uno di noi». Nel suo racconto, è un uomo semplice e umile, lontano dalla vanità e da atteggiamenti di superiorità.

Le difficoltà nel percorso di Gattuso

Melli ha spiegato di volergli bene anche per il modo in cui ha affrontato la propria vita, tra difficoltà e pregiudizi. Ha richiamato le esperienze vissute, il dolore e le soddisfazioni, collegandoli alla maturità che riconosce in Gattuso.

Nella pagina successiva: Il confronto con chi «pontifica solo»