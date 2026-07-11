Stati Generali, Massimo Maestrelli: "Dalla società non c'è affetto. Babbo ci disse…"

Questo pomeriggio al Teatro Manzoni si sono tenuti gli Stati Generali della Lazialità. Dal palco è intervenuto anche Massimo Maestrelli

Beniamino Civitelli /
Massimo Maestrelli
IPA

Questo pomeriggio al Teatro Manzoni si sono tenuti gli Stati Generali della Lazialità. Dal palco è intervenuto anche Massimo Maestrelli. …"

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Le parole di Massimo Maestrelli agli Stati Generali

Grazie di essere qui stasera. Babbo ci ha reso la vita colma di amore, non so come sarebbe stata la nostra vita senza la Lazio. Ci disse: "un giorno capirete perché ho scelto la Lazio”. Ha fatto una scelta che nessun altro uomo avrebbe fatto. 

Lotito e la Lazio

Certe cose o ce le hai o no, ognuno di noi nasce con determinate caratteristiche. La settimana scorsa ci sono state 3000 persone alla manifestazione, io non so quante tifoserie riescono a farlo. In questo momento dalla società non c’è affetto.

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