Stati Generali, Rocca: "Continuerò a esserci finché questa frattura non sarà ricomposta..."

Il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha rilasciato delle dichiarazioni durante la conferenza degli Stati Generali.

Stasera siete riusciti ad emozionarmi e non mi capita tanto spesso, l'altra volta alla manifestazione non era previsto il mio intervento io volevo stare in mezzo alla gente. Ma oggi sono venuto appositamente per intervenire. Voglio che sia chiaro: dietro di me non c'è nessuno, non ho mandanti! Non ci sono mandanti. lo credo sia un dovere istituzionale ascoltare e stare in mezzo alla gente, questi giorni la riflessione che mi è venuta spontanea è: ma se fosse successo dall'altra parte del Tevere che cosa sarebbe accaduto? Siccome sto esercitando il mio mandato in maniera trasparente e non voglio essere votato per la mia presenza qua ma per quello che riuscirò a fare, è ovvio che dietro c'è anche il cuore laziale. Non deve accadere lo spegnersi dell'amore, era importante esserci e far vedere che le istituzioni ci sono su quella che è una frattura sociale. lo ho apprezzato quello che ha fatto Bisignani e le sue domande a Lotito, ma perché non chiedi scusa (riferito a Lotito)? Quella domanda contiene tutto il resto, quella è la madre di tutte le domande. Ho sentito il presidente Stirpe, l'ho chiamato quando ho letto le notizie in merito alla società. Mi ha detto che dopo essere retrocesso le altre volte non voleva che riaccadesse e ha chiesto aiuto e ha trovato una mano da un fondo americano questo è quello che è avvenuto a Frosinone, perché questo fa una persona responsabile quando si rende conto di aver raggiunto il suo punto massimo. Deve essere ricomposta la totale frattura che c'è. Continuerò a esserci finché questa frattura non sarà ricomposta e la mia lazialità non la tocca nessuno.