Stati Generali, le parole di Matteo D'Amico e Gabriele Pulici

Dal palco degli Stati Generali della Lazialità, tenutisi al Teatro Manzoni questo pomeriggio, in un panel dedicato hanno parlato anche Matteo D'amico e Gabriele Pulici, figli di Vincenzo e Felice, eroi del '74.

Stati Generali della Lazialità - LazioPress

Le parole di Matteo D'Amico

Per me non è mai difficile essere laziali, è sempre un onore e un privilegio. Per capire la Lazio e la lazialità bisognerebbe essere laziali, questa cosa manca in società, se non sei laziale non lo puoi percepire. Per la Lazio mio padre ha rinunciato a tantissime cose, ha sempre voluto legare la sua vita alla Lazio.

Le parole di Gabriele Pulici