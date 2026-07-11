Stati Generali, le parole di Matteo D'Amico e Gabriele Pulici
Dal palco degli Stati Generali della Lazialità, in un panel dedicato hanno parlato anche Matteo D'amico e Gabriele Pulici
Dal palco degli Stati Generali della Lazialità, tenutisi al Teatro Manzoni questo pomeriggio, in un panel dedicato hanno parlato anche Matteo D'amico e Gabriele Pulici, figli di Vincenzo e Felice, eroi del '74.
Le parole di Matteo D'Amico
Per me non è mai difficile essere laziali, è sempre un onore e un privilegio. Per capire la Lazio e la lazialità bisognerebbe essere laziali, questa cosa manca in società, se non sei laziale non lo puoi percepire. Per la Lazio mio padre ha rinunciato a tantissime cose, ha sempre voluto legare la sua vita alla Lazio.
Le parole di Gabriele Pulici
I tifosi devono essere al centro del progetto e questa società non l’ha mai capito. Noi siamo orgogliosi di essere nati nel 1900 non nel 900 come hanno scritto sulle maglie. Lotito si metta seduto e venda questa società. Oggi sarà ricordato come un giorno fondamentale per la rinascita della nostra Lazio.