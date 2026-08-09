Ivanovic rifiuta la Lazio: visite mediche programmate con il Lens

Dopo il caso di Markmann, arriva un altro rifiuto in casa Lazio. Il club biancoceleste continua a non essere appetibile per i calciatori stranieri. L'ultimo no è arrivato da Franjo Ivanovic, centravanti del Benfica: nonostante l'accordo trovato con i biancocelesti, desiderosi di puntellare il settore avanzato da mettere a disposizione di Gattuso, la volontà del 22enne è stata decisiva.

Ivanovic ha preferito disputare le competizioni europee e ha scelto il Lens come prossima destinazione, con cui la prossima stagione giocherà la Champions League. Secondo quanto raccolto da Gianluca Di Marzio, il giocatore avrebbe già in programma per la prossima settimana le visite mediche con il club francese, chiudendo così ogni possibilità di un approdo nella capitale.