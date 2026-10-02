Castiello: "Sono sicura che la mia squadra non ha paura di giocare con nessuno, tantomeno con la roma..."

Castiello è intervenuta ai microfoni di Lazio Style, ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione della prossima partita che giocheranno. Infatti, domani alle ore 18:00 la Lazio Women, reduce da un pareggio contro il Parma, sarà impegnata nel derby.

Penso che ogni derby si prepara da solo. Noi non siamo riuscite a portare un derby a punteggio pieno a casa, il massimo è stato un pareggio. Ogni stagione troviamo un motivo in più per portare a casa un derby. Noi siamo una squadra completamente nuova, si sta amalgamando e sono sicura che la mia squadra non ha paura di giocare con nessuno, tantomeno con la roma. Un derby che abbiamo giocato alla prima giornata è stato un'emozione indescrivibile, averlo subito alla seconda giornata fa capire alle nuove che il derby è il derby. Il derby di Roma è un'altra cosa.