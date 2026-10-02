Castiello: "Sono sicura che la mia squadra non ha paura di giocare con nessuno, tantomeno con la roma..."
"Cerco di caricare tutte le compagne anche se a volte sono loro che caricano me..."
Castiello è intervenuta ai microfoni di Lazio Style, ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione della prossima partita che giocheranno. Infatti, domani alle ore 18:00 la Lazio Women, reduce da un pareggio contro il Parma, sarà impegnata nel derby.
La squadra arriva con tanta fama. Abbiamo pareggiato però c'è stata un'ottima prestazione da parte di una squadra completamente nuova.
Il segreto per cercare di arrivare al meglio ad affrontare una sfida così?
Penso che ogni derby si prepara da solo. Noi non siamo riuscite a portare un derby a punteggio pieno a casa, il massimo è stato un pareggio. Ogni stagione troviamo un motivo in più per portare a casa un derby. Noi siamo una squadra completamente nuova, si sta amalgamando e sono sicura che la mia squadra non ha paura di giocare con nessuno, tantomeno con la roma. Un derby che abbiamo giocato alla prima giornata è stato un'emozione indescrivibile, averlo subito alla seconda giornata fa capire alle nuove che il derby è il derby. Il derby di Roma è un'altra cosa.
A livello tecnico che tipo di partita ti aspetti?
La mia squadra andrà a giocare a viso aperto con tutti. Siamo una squadra nuova, ma ci giochiamo la partita. C'è bisogno di tanto sacrificio ma siamo sicure di quello che vogliamo fare. A me piacciono tutte le partite, io sono lì in prima fila, cerco di caricare tutte le compagne anche se a volte sono loro che caricano me. Mi piace giocare questo tipo di partite.
Hai detto qualcosa alle tue compagne in vista di questa partita?
Ancora no, però arriverà presto. La settimana derby la vivo in maniera intensa. Non voglio caricarle troppo, ma arriveranno le parole giuste al momento giusto.