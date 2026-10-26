Lazio, Zufferli arbitro col Sassuolo: Feliciani per Roma-Cagliari

Per Venezia-Inter è stato scelto Pairetto; Milan-Bologna, in programma mercoledì alle 20.45, sarà diretta da Sacchi.

Photo by Marco Luzzani/Getty Images via Onefootball
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Luca Zufferli è stato designato per Sassuolo-Lazio, anticipo della nona giornata di Serie A.

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Sassuolo-Lazio, l’anticipo alle 18.30

La partita è in programma il 27 ottobre alle 18.30. Sarà Zufferli a dirigere la sfida tra Sassuolo e Lazio.

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Venezia-Inter affidata a Pairetto

Per Venezia-Inter, in calendario mercoledì 28 ottobre alle 20.45, è stato designato Luca Pairetto.

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