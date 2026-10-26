Lazio-Parma, multa per entrambe: Berardi confermata la squalifica

Lazio e Parma sono state multate di 2.000 euro ciascuna dopo l’ottava giornata di Serie A. Il Giudice Sportivo ha sanzionato entrambe le società per aver provocato ingiustificatamente, a titolo di responsabilità oggettiva, un ritardo di un minuto nell’inizio del primo tempo. Confermate anche le due giornate di squalifica a Domenico Berardi, che salterà Sassuolo-Lazio.

Lazio e Parma, 2.000 euro di ammenda per il ritardo

Il provvedimento indica la stessa motivazione per i due club: il primo tempo è iniziato con un minuto di ritardo per responsabilità attribuita alle rispettive società. L’importo dell’ammenda è identico, pari a 2.000 euro per la Lazio e a 2.000 euro per il Parma.

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La fonte segnala inoltre che non è stata disposta un’ammenda al Parma per i cori dei suoi tifosi contro il presidente Claudio Lotito. Richiama, a confronto, quanto accaduto durante Lazio-Monza, quando i sostenitori lombardi avevano intonato cori contro il presidente biancoceleste.

Berardi multato

Per Domenico Berardi arriva l'ammenda di 1.500 euro. La sanzione a Berardi è aggravata dal suo ruolo di capitano della squadra.

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