Presentato il nuovo Away Kit della Nazionale: le immagini

Nella giornata odierna, attraverso i propri profili social la Nazionale Italiana ha presentato il nuovo Away Kit: ecco alcuni scatti del nuovo completo.

La maglia Away della Nazionale è disegnata con un motivo all-overazzurro e bianco, che replica le intricate trame presenti su capi sartoriali. Le maniche, i loghi e la numerazione sono completati da dettagli in blu marino e oro, e sul collo è apposto il monogramma ‘Italia’, ispirato a un ricamo personalizzato, che porta con sé un senso di proprietà e identità. La maglia è costruita con tessuto jacquard per creare una finitura più leggera, che consente una maggiore libertà di movimento in campo. Il kit è rifinito con le classiche 3 strisce che scendono lungo le spalle, applicate tramite un motivo a spina di pesce progettato per migliorare la traspirabilità e garantire una ventilazione ottimale anche nei climi più esigenti. L'intera gamma delle maglie adidas Away è realizzata per le alte prestazioni, costruita per supportare giocatori di livello mondiale in momenti di grande pressione. Per affrontare le condizioni climatiche più intense e calde, i tessuti elasticizzati meccanici ingegnerizzati in 3D mappati sul corpo incorporano i più recenti materiali CLIMACOOL+ di adidas che allontanano il sudore più velocemente e mantengono i giocatori più asciutti più a lungo.