Anticipi e posticipi dalla 32^ alla 34^ giornata: ecco quando giocherà la Lazio

Proprio in questi minuti, attraverso una nota ufficiale la Lega Serie A ha annunciato gli anticipi e posticipi della trentaduesima, trentatreesima e trentaquattresima giornata: ecco quando giocherà la Lazio.

Depositphotos

Serie A, anticipi e posticipi della 32^ giornata

Venerdì 10 aprile 2026, ore 20.45 - Roma-Pisa (DAZN, Sky)

Sabato 11 aprile 2026, ore 15 - Cagliari-Cremonese (DAZN)

Sabato 11 aprile 2026, ore 15 - Torino-Verona (DAZN)

Sabato 11 aprile 2026, ore 18 - Milan-Udinese (DAZN)

Sabato 11 aprile 2026, ore 20.45 - Atalanta-Juventus (DAZN, Sky)

Domenica 12 aprile 2026, ore 12.30 - Genoa-Sassuolo (DAZN)

Domenica 12 aprile, ore 15 - Parma-Napoli (DAZN)

Domenica 12 aprile, ore 18 - Bologna-Lecce (DAZN, Sky)

Domenica 12 aprile, ore 20.45 - Como-Inter (DAZN)

Lunedì 13 aprile 2026, ore 20.45 - Fiorentina-Lazio (DAZN)

Serie A, anticipi e posticipi della 33^ giornata

Venerdì 17 aprile 2026, ore 18.30 - Sassuolo-Como (DAZN)

Venerdì 17 aprile 2026, ore 20.45 - Inter-Cagliari (DAZN, Sky)

Sabato 18 aprile 2026, ore 15 - Udinese-Parma (DAZN)

Sabato 18 aprile 2026, ore 18 - Napoli-Lazio (DAZN)

Sabato 18 aprile 2026, ore 20.45 - Roma-Atalanta (DAZN, Sky)

Domenica 19 aprile 2026, ore 12.30 - Cremonese-Torino (DAZN)

Domenica 19 aprile, ore 15 - Verona-Milan (DAZN)

Domenica 19 aprile, ore 18 - Pisa-Genoa (DAZN, Sky)

Domenica 19 aprile, ore 20.45 - Juventus-Bologna (DAZN)

Lunedì 20 aprile 2026, ore 20.45 - Lecce-Fiorentina (DAZN)

Serie A, anticipi e posticipi della 34^ giornata

Venerdì 24 aprile 2026, ore 20.45 - Napoli-Cremonese (DAZN)

Sabato 25 aprile 2026, ore 15 - Parma-Pisa (DAZN)

Sabato 25 aprile 2026, ore 18 - Bologna-Roma (DAZN)

Sabato 25 aprile 2026, ore 20.45 - Verona-Lecce (DAZN, Sky)

Domenica 26 aprile 2026, ore 12.30 - Fiorentina-Sassuolo (DAZN)

Domenica 26 aprile, ore 15 - Genoa-Como (DAZN)

Domenica 26 aprile, ore 18 - Torino-Inter (DAZN, Sky)

Domenica 26 aprile, ore 20.45 - Milan-Juventus (DAZN)

Lunedì 27 aprile, ore 18.30 - Cagliari-Atalanta (DAZN)

Lunedì 27 aprile 2026, ore 20.45 - Lazio-Udinese (DAZN, Sky)