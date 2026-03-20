Roma Femminile, le calciatrici convocate da Rossettini per il derby

Ecco la lista delle convocate diramata da Rossettini per il derby di domani in programma alle 18

Emanuele Petrucci /
Lazio-Roma Women
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Luca Rossettini ha scelto la lista delle giocatrici per Lazio-Roma, giornata numero 17 di Serie A Women.

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Ecco le giallorosse convocate per la sfida, in programma sabato 21 marzo alle 18:00.

Rossettini
Photo by Aitor Alcalde/Getty Images via Onefootaball

Roma femminile, le calciatrici convocate da Rossettini per il derby 

Antoine

Babajide

Baldi

Bergamaschi

Corelli

Csiki

Dorsin

Dragoni

Giugliano

Galli

Greggi

Haavi

Lukasova

Oladipo

Pandini

Piekarska

Soggiu

Testa

Thogersen

Valdezate

Veje

Ventriglia

Viens

 

Le calciatrici indisponibili 

Van Diemen, Heatley, Rieke e Pilgrim

 

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