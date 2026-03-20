Roma Femminile, le calciatrici convocate da Rossettini per il derby
Ecco la lista delle convocate diramata da Rossettini per il derby di domani in programma alle 18
Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball
Luca Rossettini ha scelto la lista delle giocatrici per Lazio-Roma, giornata numero 17 di Serie A Women.
Ecco le giallorosse convocate per la sfida, in programma sabato 21 marzo alle 18:00.
Roma femminile, le calciatrici convocate da Rossettini per il derby
Antoine
Babajide
Baldi
Bergamaschi
Corelli
Csiki
Dorsin
Dragoni
Giugliano
Galli
Greggi
Haavi
Lukasova
Oladipo
Pandini
Piekarska
Soggiu
Testa
Thogersen
Valdezate
Veje
Ventriglia
Viens
Le calciatrici indisponibili
Van Diemen, Heatley, Rieke e Pilgrim