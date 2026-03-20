Cagliari-Napoli 0-1, ci pensa McTominay a vincerla

Ad aprire la 30sima giornata del campionato di serie A è Cagliari-Napoli, inedito match del venerdì alle ore 18.30. Gli uomini di Antonio Conte cercano ancora la vittoria per restare più in alto possibile mentre quelli di Fabio Pisacane vogliono continuità per confermare la buona stagione in corso. La partita rimane equilibrata per lo più nel risultato. 0-1 il finale grazie al gol realizzato dal centrocampista Scott McTominay.

La partita

Il Napoli parte subito all'assalto e riesce a cambiare il risultato dopo appena due minuto. A pensarci è Scott McTominay, goleador aggiunto alla squadra di Antonio Conte. Il dominio dei partenopei continua ed il Cagliari a parte a contenere bene gli avversari non riesce a creare grossi pericoli alla porta difesa da Vanja Milinkovic-Savic. Gli squilli restano per l'intero match esclusivamente del Napoli con le giocate di Politano e De Bruyne su tutti. Gli azzurri non rischiano mai concretamente e il Napoli riesce a portarsi a casa la vittoria per una rete a zero.

Le rispettive classifiche

Il Napoli si porta a casa tre punti d'oro prendendosi al momento il secondo posto scavalcando il Milan. I punti ora sono 62 e se il Milan non dovesse vincere i partenopei si attesterebbero secondi dopo 30 giornate di campionato.

Il Cagliari perde e oggi mostra una prestazione apatica e troppo sterile. I punti adesso sono 30 e le lunghezze sei dalla zona retrocesseione.