Jannik Sinner ha deciso di sottoporsi a un intervento al ginocchio destro. L’operazione è programmata per martedì 24 novembre a Turku, in Finlandia, e sarà eseguita dal professor Lasse Lempainen. La scelta arriva dopo diversi consulti medici e oltre quattro mesi di terapie conservative che non hanno dato i risultati sperati.

Le prime stime indicano un recupero di circa tre-quattro mesi. Il rientro potrebbe avvenire in primavera, ma i tempi dipenderanno dall’esito dell’intervento e dalla successiva riabilitazione.

Dal successo a Wimbledon al problema al ginocchio

Il 12 luglio Sinner aveva conquistato il suo secondo Wimbledon consecutivo battendo Alexander Zverev in finale. Quella partita è stata anche la sua ultima apparizione ufficiale della stagione. Nelle settimane successive il tennista italiano ha cominciato ad avvertire dolore al ginocchio destro.

Il problema è stato identificato come una sindrome della bandelletta ileotibiale, che provoca dolore nella parte esterna dell’articolazione. Per un atleta sottoposto a sollecitazioni continue può diventare particolarmente fastidiosa.

Le terapie conservative e la scelta di operarsi

All’inizio Sinner e il suo gruppo di lavoro avevano scelto di evitare la chirurgia. Il percorso prevedeva riposo, fisioterapia e trattamenti specifici, con l’obiettivo di recuperare gradualmente la piena funzionalità del ginocchio senza correre rischi inutili o compromettere ulteriormente la carriera del tennista.

Nonostante i tentativi e i consulti con diversi specialisti, il dolore non è scomparso definitivamente. Il numero due del mondo ha quindi preso in considerazione l’intervento. Decisivo è stato l’ultimo confronto con Lempainen, chirurgo ortopedico finlandese specializzato nel trattamento delle lesioni muscolari e tendinee degli sportivi professionisti.

Tra gli atleti già seguiti dal medico figurano anche i calciatori Ousmane Dembélé e Leonardo Spinazzola. Dopo la valutazione della situazione clinica di Sinner, la scelta è ricaduta sull’operazione a Turku.

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