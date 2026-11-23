Sergio Conceiçao è tornato a Parma per la sfida contro la Roma. In un’intervista a Gianluca Di Marzio ha ricordato il periodo trascorso in gialloblù, dopo l’esperienza alla Lazio, e un gol segnato al Parma da ex con la maglia biancoceleste, dopo il quale esultò poco.

Il ritorno a Parma e la stagione in gialloblù

Parma è stata la seconda squadra italiana di Conceiçao, dopo la Lazio. Il suo ritorno gli ha fatto ripensare all’anno trascorso in città: «È un’emozione, un piacere grandissimo tornare qua. Ho vissuto una stagione importante. Sono rimasto solo un anno, ma è stato veramente bello. Mi fa molto piacere ricordare i bei momenti passati qui».

Il gol al Parma con la maglia della Lazio

Tra i ricordi dell’ex biancoceleste c’è anche la rete realizzata contro il Parma. Conceiçao ha raccontato di aver contenuto l’esultanza: «Dopo il gol col Parma da ex, alla Lazio, non ho esultato tanto, ma resta un ricordo bellissimo».

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