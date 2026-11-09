Lazio e Gattuso, da 45,4 milioni spesi a 105 stimati per cinque giocatori

La Lazio avrebbe speso 45,4 milioni di euro per cinque giocatori che oggi vengono stimati complessivamente circa 105 milioni. Il confronto riguarda Tijjani Noslin, Gustav Isaksen, Reda Belahyane, Oliver Provstgaard e Romano Floriani Mussolini. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, La cifra d’acquisto presuppone che siano maturate tutte le condizioni per il pagamento dei bonus; quella attuale è una valutazione ipotetica, non il prezzo di cessioni concordate.

La crescita dei cinque viene collegata anche al lavoro di Gennaro Gattuso. La Lazio capolista è descritta come una squadra la cui forza sta soprattutto nel gruppo e nella volontà di vincere insieme, seguendo la richiesta del tecnico. Gattuso non si è lamentato dei giocatori a disposizione e ha lavorato per migliorare anche chi in passato aveva deluso le aspettative. Ai progressi dei singoli si aggiunge la fiducia ricevuta dall’allenatore.

Belahyane e Noslin, dalla fiducia ai numeri

Il cambiamento più evidente riguarda Reda Belahyane. In estate il centrocampista non riusciva neppure a completare gli allenamenti e arrivava da stagioni difficili. Ora è considerato un elemento insostituibile nel centrocampo della squadra che guida la Serie A.

Anche Tijjani Noslin ha migliorato il proprio rendimento. In 11 partite ha realizzato quattro gol e fornito quattro assist, facendo già meglio rispetto ai due precedenti campionati disputati nella Capitale. Il confronto tra la Lazio della scorsa stagione e quella attuale mette in risalto quanto sia cambiato il contributo di giocatori come loro.

Provstgaard, Isaksen e Floriani Mussolini: tre percorsi diversi

Oliver Provstgaard è diventato un punto fermo della difesa e ha conquistato una titolarità che prima non aveva avuto in biancoceleste. Per Gustav Isaksen, invece, non erano in discussione classe e qualità, ma la continuità. Gattuso lo ha aspettato quando non era nelle condizioni migliori, poi lo ha inserito lasciandogli ampia libertà di creare.

Il percorso di Romano Floriani Mussolini parte dalla crescita nella Lazio e passa attraverso i prestiti. Alla Cremonese, retrocessa in Serie B, era stato spesso una riserva; oggi occupa stabilmente la fascia destra all’Olimpico.

Da questa selezione restano fuori Mandas, Frattesi, Taylor e Zaccagni. Nella valutazione proposta, per il portiere viene attribuito un ruolo più importante al lavoro dello staff. Per gli altri tre, le qualità già possedute avrebbero reso più semplice l’intervento di Gattuso.

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