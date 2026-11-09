Lazio, Tavares fuori dai convocati del Portogallo dopo l’infortunio
Il terzino si è fermato contro il Napoli: salterà le gare del 14 novembre con la Danimarca e del 17 con il Galles.
Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, Nuno Tavares non risponderà alla convocazione del Portogallo. Il terzino della Lazio si è infortunato nella partita contro il Napoli e il problema fisico gli impedirà di raggiungere la nazionale guidata da Jorge Jesus.
L’infortunio contro il Napoli e le gare saltate
Tavares salterà i prossimi due impegni del Portogallo: la sfida del 14 novembre contro la Danimarca e quella del 17 novembre contro il Galles. Il forfait del biancoceleste ha reso necessario un cambio nell’elenco dei convocati.
Nazinho alla prima chiamata con il Portogallo
Al posto di Tavares, Jorge Jesus ha scelto Flavio Nazinho, terzino classe 2003 dell’AS Monaco. Per il ventitreenne si tratta della prima convocazione con la nazionale maggiore portoghese.
Arrivato nel Principato dal Cercle Brugge durante l’ultima estate, Nazinho si è imposto rapidamente tra le sorprese di questo inizio di stagione in Ligue 1.